Bolivya’da 6.8’lik deprem

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremden can ya da mal kaybı haberi gelmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin dün yerel saatle 10.40’ta (TSİ 16.40) Tarija kentinin 127 kilometre güneydoğusunda meydana geldiğini duyurdu. USGS depremin derinliğini de 557 kilometre olarak açıkladı.

Başkent La Paz’daki San Calixto Gözlemevi son depremin Bolivya’da yaşanan en şiddetli depremlerden biri olduğunu ancak yerin çok derininde yaşandığı için zarar vermediğini duyurdu. Deprem başkentte ve diğer şehirlerde de hafif şekilde hissedildi.

Deprem Tarija’ya 3.000 kilometre uzaklıktaki Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde de hissedilirken, insanlar sarsıntı nedeniyle binaları tahliye etti.