Canavar sonunda itiraf etti! 100 hastayı gözünü kırpmadan…

Almanya'nın Oldenburg ve Delmenhorst kentlerinde 2000 ile 2005 yılları arasında hasta bakıcılığı yapan 41 yaşındaki Niels Högel, görev yaptığı yıllarda 100'ün üzerinde hastayı öldürdüğünü kabul etti. Oldenburg bölge mahkemesinde ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan seri katil, mahkemede suçlarını itiraf etti.

Yaşanan bu olayın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’da işlenen en büyük seri cinayetler serisi olduğunu açıklayan savcı Daniela Schiereck-Bohlmann, 41 yaşındaki Niels Högel’in 2 hastayı öldürmekten dolayı mahkum edildiğini şimdi de 100 hastanın öldürülmesiyle ilgili yargılandığını ifade etti.

Yaşları 34-96 arasında değişen hastaları 5 yıl içerisinde, yoğun bakımdaki hastalara kalp ilaçları enjekte ederek öldürdüğünü itiraf eden Högel, ifadesinde, “Hastalar yoğun bakında çaresiz yatıyorlardı. Yardıma ihtiyaçları vardı. Ben de yardım ettim” diyerek kendini savundu.

2008 yılından beri cezaevinde tutuklu bulunan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Högel, görevli olduğu yoğun bakım ünitelerinde kalp ilaçlarını kullanmanın arttığı ve ölüm oranlarının artmasıyla ilişkilendirilerek başlatılan soruşturma sonucunda yakalanmıştı.

Oldenburg ve Delmenhorst hastanelerinde, yakınlarını kaybeden hasta yakınlarının açtığı davalar sonucu yeniden başlatılan araştırmalarda katilin 100’ün üzerinde hastayı öldürdüğü belirlendi.