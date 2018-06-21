Çavuşoğlu Menbiç’le ilgili tarih verdi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, YPG/PYD'lilerin ABD ile mutabakata varılan yol haritası kapsamında 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten çıkacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından önemli satır başları:

– F-35 savaş uçakları: “En kötü senaryoyu konuşursak, Türkiye kendi başının çaresine bakar. Bir ülke vermiyorsa, diğer seçeneklere bakarız. Hangisinin şartları en uygunsa o ülkeden alırız. Seçeneklerimiz fazladır. Ama biz böyle bir gelişmenin olacağını düşünmüyoruz. Biz ABD yönetiminin Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmeyeceğini düşünüyoruz.”

– Menbiç: 4 Haziran-4 Temmuz arası hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve 4 Temmuz’dan sonra çekilmelerin başlaması şeklinde bir takvim belirlenmişti. Şu ana kadar yol haritası hiçbir aksaklık olmadan uygulanıyor. Bundan sonraki süreçte de uygulama olarak bir tereddütümüz yok. Yol haritası konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bu bir diplomatik zaferdir.

Menbiç’te kaç tane YPG’li olduğuna dair net bir rakam yok. Sahaya girdiğimiz zaman net bir bilgi alacağız. Silahı veren ABD’dir, silahı toplayacak olan da ABD’dir. ABD, Menbiç’ten çıkarken YPG’den silahları alacak. Biz de buna nezaret edeceğiz. Türk askerinin YPG ile karşı karşıya gelme gibi bir durumu yok.