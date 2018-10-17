Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Pompeo: Endişeliyiz, elçilik çalışanını gündeme getiriyoruz

Suudi Arabistan yönetimine muhalif yazılar yazan gazeteci Cemal Kaşıkçı için dün Suudi Arabistan'a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. Pompeo'nun gözaltındaki ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin durumunu da gündeme getirdiği ortaya çıktı. Suudi Arabistan'da çok neşeli olduğu gözlenen Pompeo, ABD'nin Kaşıkçı vakasıyla ilgili endişesini dile getirdiğini söyledi.

2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün Ankara’ya geldi… Ankara’da önce Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Pompeo, daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbetin detaylarını ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Pompeo’nun yaşanan durumdan dolayı endişeli olduklarını ve bunu Erdoğan’a aktardığı ifade edilirken, “Pompeo Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden endişelerini aktardı. Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye’ye yardıma hazırız” açıklaması yapıldı.

POMPEO, ABD VATANDAŞI GÖLGE’Yİ GÜNDEME GETİRDİ

Yapılan açıklamada Pompeo’nun Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinde gözaltındaki Serkan Gölge’nin durumunu gündeme getirdiği ifade edildi. Türkiye'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Türk-Amerikan çifte vatandaşı Serkan Gölge’nin Eylül ayında, cezası 7.5 yıldan 5 yıla düşürülmüş ve terör örgütü üyeliği mahkumiyeti, terör örgütüne yardım etmeye çevrilmişti.

Pompeo’nun bu açıklamaları akıllara Suudi Arabistan’da sadece 24 saat önce çekilen görüntüler ve açıklamaları getirdi… Pompeo, Suudi Arabistan Kralı ile ve Veliaht Prens ile peş peşe toplanmıştı. Pompeo’nun bu görüşmelerde çok neşeli olduğu dikkat çekerken, Kaşıkçı ile ilgili dişe dokunur bir açıklama yapılmamıştı. Suudi gazetecinin, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolmasının ardından Riyad temaslarında oldukça neşeli olan Pompeo’nun, Türkiye’ye gelince endişesini aktarması şaşkınlık yarattı.