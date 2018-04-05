Dünyanın en büyüğü denize indi… İçinde yok yok

Dünyanın en büyük ve en lüks yolcu gemisi olan Symphony of the Seas (Denizlerdeki Senfoni) ilk yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor. 7 Nisan'da Barcelona'dan yolculuğuna başlayacak olan gemi adeta bir yüzen şehri andırıyor.

Fransız STX tersanesinde 3 yıl önce yapımına başlanan Denizlerin Senfonisi, turizm şirketi Royal Caribbean’a ait. 362 metre uzunluğundaki dev geminin ağırlığı 228 bin ton. Dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanının yeni sahibi olan geminin yüksekliği ise 70 metre.

Gemi tam kapasiteyle yola çıktığında 2.775 kamarada 6.800 yolcu, 2.200 mürettebat taşıyabiliyor. 7 Nisan’da İspanya’nın Barcelona kentinden ilk yolculuğuna çıkacak olan Denizlerin Senfonisi, Akdeniz turu kapsamında Palma de Mallorca (İspanya), Provence (Fransa), Floransa, Pisa, Roma ve Napoli (İtalya) rotasını izleyecek.

Muhteşem geminin yapımında hiçbir detaydan kaçınılmadığı belirtiliyor. Özellikleri saymakla bitmeyen geminin içinde 40 restoran ve bar, 23 yüzme havuzu, sörf simulatörü, buz pateni pisti, dev bir sinema ve tiyatro salonu, mini golf sahası, iki tırmanma duvarı, 25 metrelik zip line, spa merkezi, spor salonu, robot barmenler ve onlarca alışveriş mağazası bulunuyor.

Geminin büyüklüğünü daha iyi ifade etmek gerekirse, Denizlerin Senfonisi’nin uzunluğu, Eyfel Kulesi’nden 62 metre uzun, Empire State binasının yüksekliğinden ise sadece 19 metre kısa.



Türkiye’den örnek vermek gerekirse 67 metre uzunluğundaki Galata Kulesi, geminin 5’te 1’i kadar.