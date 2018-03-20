En yaşanılası şehirler belli oldu… Listede Türkiye’den…

Uluslararası araştırma şirketi Mercer'in her yıl yayınladığı yaşam kalitesi araştırmasında Avusturya'nın başkenti Viyana üst üste 9'uncu kez dünyanın en yaşanılası şehri seçildi.