En yaşanılası şehirler belli oldu… Listede Türkiye’den…

231 dünya şehrinin sıralandığı 20’nci Mercer Yaşam Kalitesi anketinde Viyana’yı İsviçre’nin Zürih, Yeni Zelanda’nın Auckland, Almanya’nın Münih ve Kanada’nın Vancouver kentleri takip etti.
BBC Türkçe’nin aktardığına göre en iyi 20 şehrin sıralaması neredeyse aynı kaldı.
Türkiye’deki şehirler arasından ilk 20’ye giren olmadı.
Araştırmada kentlerin sosyo-ekonomik şartları ile sağlık, eğitim, barınma ve çevre koşulları dikkate alınıyor.
Büyük şirketler iş kurmak için yer seçerken bu araştırmanın sonuçlarını da göz önünde bulunduruyor.
Mercer’in Yaşam Kalitesi Araştırması’na göre en yaşanılası ilk 20 şehir şöyle:
1- Viyana
2- Zürih
3- Auckland
4- Münih
5- Vancouver
6- Düsseldorf
7- Frankfurt
8- Cenevre
9- Kopenhag
10- Basel
11- Sidney
12- Amsterdam
13- Berlin
14- Bern
15- Wellington
16- Melbourne
17- Toronto
18- Lüksemburg
19- Ottawa
20- Hamburg