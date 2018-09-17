Erdoğan Soçi’de… Kritik zirve başladı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik zirve Soçi'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmenin bölgeye yeni bir umut getireceğini söyledi.

Erdoğan görüşmenin başında yaptığı açıklamada “Siyasi, askeri, ekonomik birçok konularda fikir alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Soçi’den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgeye de çok daha farklı bir umut olacaktır” ifadelerini kullandı.



İLİŞKİLERİMİZ HAYLİ AKTİF

Erdoğan’ı, Soçi’deki resmi konutu Boçarov Ruçey’de ağırlayan Putin, görüşmeye geçmeden önce Türk lidere hitaben şöyle konuştu: “İlişkilerimiz hayli aktif ve olumlu bir biçimde gelişiyor. Bu, ticari ekonomik ilişkilerimiz için de geçerli. Bu alandaki ilişkilerimiz hızlı bir tempoyla gelişiyor. İlişkilerimizin geliştiği bir diğer alan da, hem bölgesel hem de uluslararası alanda güvenlik konusunda yaptığımız işbirliği. Sorunlar çok fazla, aralarından bazılarıysa çok karmaşık. Fikir alışverişi yapmak ve çözülmemiş sorunlara çözüm aramak için sizi gördüğüme çok memnunum.”

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