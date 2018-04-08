SON DAKİKA: Haberler korkunç! Çocukları vurdular… Esad kimyasal saldırı düzenledi…

Suriye’de Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal saldırıda 75 sivil hayatını kaybetti, 1000’den fazla sivil gazdan etkilenirken uluslararası kamuoyu saldırıyı kınadı. Uluslararası medyada yer alan fotoğraf ve videolarda özellikle saldırıdan en çok çocukların etkilendiğini gözler önüne serdi.

Esed rejimi, Doğu Guta’da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivillere zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlendi. Saldırıda çoğu çocuk ve kadınlar olmak üzere 75 sivil hayatını kaybetti, 1000’den fazla sivil gazdan etkilendi.

Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi. Sivil Savunma ekipleri, yoğun bombardıman nedeniyle tahliyelerde zorluklar çektiğini bildirdi. Uluslararası basın saldırıya geniş yer verirken özellikle çocukların bundan etkilendiğini duyurdu.

Saldırının ardından Rusya destekli Şam yönetimi saldırıyı yalanlarken, Washington’dan flaş bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırının gerçek olduğunun kanıtlanması durumunda hızlı bir şekilde uluslararası tepki gösterilmesi gerektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Duma’daki saldırının “korkunç” olduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauret, 2017’de Suriye’nin kuzey batısındaki sarin gazı saldırısını hatırlatarak, “Esad rejimi ve destekçilerinin benzer saldırıların yaşanmaması için uyarılmalı. ABD Rusya’nın bu desteğini sonlandırarak vahşi kimyasal saldırıyı durdurması çağrısında bulunuyor” ifadesini kullandı.