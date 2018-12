First Lady Melania’nın yeni imajı alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin her hareketi yakından takip ediliyor. ABD basını ve sosyal medyanın son gündemi ise First Lady Melania Trump. Melania saç renginde değişikliğe giderken, First Lady'nin yeni imajı esprilere konu oldu.

First Lady Melania Trump, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, eşi Donal Trump, evliliği ve Beyaz Saray’daki yaşamına dair birçok yorumun altına imza atsa da röportaj sırasında sarf ettiği çarpıcı ifadeler, rengini değiştirdiği saçları kadar konuşulmadı. Trump’ın ilk olarak USS George H.W. Bush uçak gemisine ziyareti sırasında görücüye çıkardığı sarı saçları sosyal medyada birçok yorum alırken, First Lady’nin Ivanka’ya benzemek için saçını sarıya boyattığı ve Donald Trump’a hakaret davası açan cinsel içerikli film oyuncusu Stormy Daniels’ten ilham aldığı yönündeki paylaşımlar öne çıktı. Melania’nın peruk kullanmaya başladığı ve yanlışlıkla eşinin saç boyasını kullandığı esprileri de sosyal medyada oldukça fazla etkileşim aldı.

