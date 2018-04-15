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Fransa’da polis göstericilere sert müdahale etti

Fransa’da hükümet karşıtı protestolarda göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Yaşanan arbedede polis 51 göstericiyi gözaltına aldı.

android-time 22:03 15 Nisan 2018
Haberler Dünya
Fransa’da polis göstericilere sert müdahale etti
Fransa’da hükümet karşıtı protestolarda göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Yaşanan arbedede polis 51 göstericiyi gözaltına aldı.

Fransa'da hükümet karşıtı gösterilerde göçmenlere destek amacı ile toplanan protestoculara polis müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

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Yaşanan olaylarda 51 kişi gözaltına alındı. Polisin, sorgusu yapılan göstericilerden bazılarını serbest bırakırken 17 kişiyi gözaltında tuttuğu belirtildi.

Reuters

Reuters

GÖSTERİCİLER BÜYÜK MADDİ HASARA NEDEN OLDU

Yaklaşım 2 bin kişinin katıldığı gösteriler sonrası olay yerinden uzaklaşan protestocular çevredeki banka şubelerine, emlak ofislerine, sigorta şirketleri ile telefon satışı yapan bazı mağazalara saldırdı.

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Çıkan olaylarda polis memurlarının da yaralandığı objektiflere yansıdı. Reuters

Gösterilerden sonra yapılan açıklamalarda, göstericilerin maddi olarak çok büyük bir zarara yol açtığı kaydedildi. İHA

Reuters

Reuters

Son güncelleme: android-time 22:0815.04.2018
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