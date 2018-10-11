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Gökdelenler arasında gören inanamadı… 11 Eylül paniği!

Avustralya'nın Brisbane kentindeki bir gösteri uçuşu yürekleri ağızlara getirdi. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAAF) ait bir C-17 tipi askeri uçağın gökdelenlerin arasından uçması '11 Eylül'deki terör eyleminin benzeri mi yaşanıyor?' korkusu yarattı.

Sozcu.com.tr
android-time 16:31 11 Ekim 2018
Haberler Dünya
Avustralya'nın Brisbane kentindeki bir gösteri uçuşu yürekleri ağızlara getirdi. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAAF) ait bir C-17 tipi askeri uçağın gökdelenlerin arasından uçması '11 Eylül'deki terör eyleminin benzeri mi yaşanıyor?' korkusu yarattı.

Brisbane’de Riverfire festivali kapsamında çeşitlik etkinlikler düzenlenirken, dün sosyal medyada yayılan bir görüntü ülkenin gündemine oturdu.

Görüntülerde bir askeri uçak, yerden 100 metre yükseklikte gökdelenlerin arasından süzülürken görülüyor. Uçağı görenler ‘ABD’deki 11 Eylül saldırısının benzeri mi yaşanıyor?’ korkusu yaşarken, olayın perde arkası daha sonra anlaşıldı.

Uçağın festival kapsamında gösteri uçuşu yaptığı açıklanırken, yaşanan panik nedeniyle özür mesajı yayınlandı.

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