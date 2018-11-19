İspanya’da erken seçim sesleri artıyor

İspanya'da iktidardaki sol görüşlü azınlık hükümetinin 2019 yılı devlet bütçesine destek bulamamasından dolayı ülkede erken genel seçime gidilmesi ihtimali arttı.

İspanya Bayındırlık Bakanı Jose Luis Abalos, Madrid’de katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, erken genel seçimi “ihtimal dışı görmediklerini” söyledi.

Abalos, 26 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu ve yerel seçimlerle erken genel seçimlerin de yapılabileceğini ifade etti.

İlk yabancı ülke resmi ziyaretini Fas’a yapan Başbakan Pedro Sanchez de Rabat’ta düzenlediği basın toplantısında, bir soru üzerine, Bakan Abalos’un sözlerinin ortak görüş olduğunu belirterek, olası bir erken genel seçim için kapıyı açık bıraktı.

İspanya’da Haziran 2016’da yapılan genel seçimin ardından hiçbir siyasi parti mecliste çoğunluğu sağlayamazken, kurulan azınlık hükümetleri ülkedeki siyasi istikrarsızlığın önüne geçemiyor.

2016 seçimlerinden sonra sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) kurduğu azınlık hükümetini, meclise sunduğu güvensizlik oylamasıyla düşüren Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) geçen haziran ayında yine bir azınlık hükümeti kurarak iktidara gelmişti.

Meclisteki sandalyelerin sadece yüzde 22.63’üne sahip olan PSOE, 2019 yılı devlet bütçesini meclise getirmek için yeterli dış desteği diğer siyasi partilerden bulamıyor. Başbakan Sanchez, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, yeterli desteği bulamamaları halinde devlet bütçesini meclise getirmeyeceklerini ve ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yöneteceklerini söylemişti.