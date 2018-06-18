İsrail’in şiddeti bitmek bilmiyor… Bir Filistinli öldü

ABD'nin Kudüs'ü resmi olarak İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından Filistinlilere yönelik İsrail şiddeti bitmek bilmiyor. Sadece bir ay önce 120'yi aşkın Filistinli göstericiyi öldüren İsrail bugün de bir kişiyi öldürdü. Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda hayatını kaybeden gencin yakınlarının hali yürekleri dağladı.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi vurarak öldürdüğü bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin doğu sınırında İsrail askerlerince doğrudan hedef alınan Sabri Ahmed Ebu Hıdır (24) isimli Filistinli gencin öldüğünü belirtti.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise yazılı açıklamasında, beş Filistinlinin Gazze sınırında “güvenlik alt yapısını sabote etmeye” çalıştığını öne sürdü. Adraee, bu sırada patlama meydana geldiğini ve bazı Filistinlilerin yaralandığını kaydetti.

Sabah saatlerinde İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait 2 askeri karargah ile silah üretimi yapılan bir yerdeki 9 noktaya hava saldırısı düzenlediğini” ifade etmişti. Açıklamada, söz konusu saldırıların, Gazze'den İsrail'e yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonların gönderilmesine karşılık düzenlendiği kaydedilirken Gazze'deki görgü tanıkları ise İsrail uçaklarının, Hamas'a ait 3 noktayı 12 füzeyle vurduğunu, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı iddia edilmişti.