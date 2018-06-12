İşte basın özgürlüğü! Trump’ı böyle eleştirdiler

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da 'kapsamlı bir anlaşmaya' imza atmaları ve bu imzadan önce iki liderin yalnızca tercümanların eşliğinde başbaşa görüşmesi, ABD basınından tepki çekti. Resmi yayın organı Amerika'nın Sesi, bu gizliliğin Trump'ın 'başını ağrıtacağını' yazdı.

ABD ve Kuzey Kore arasında uzun süredir beklenen tarihi zirve gerçekleşti. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri ile “imza atmaya” gittiklerini açıkladı. Daha sonra tercümanlarıyla birlikte başbaşa görüşen iki liderin “kapsamlı bir anlaşmaya” imza attığı açıklandı.

“TRUMP İÇİN BÜYÜK BİR BAŞ AĞRISI”

İki lider arasındaki görüşmeye ABD basınının yaklaşımı da ilginç oldu. ABD’nin resmi yayın organlarından Amerika’nın Sesi’nin görüşmeyle ilgili yaptığı haberde ABD Başkanı’na eleştiriler getirilirken;

“Trump ve Kim'in heyetlerarası görüşmeden önce yanlarında sadece çevirmenlerle başbaşa görüşme yapacak olması, beraberinde bazı endişelere de neden oluyor. Endişelerin kaynağı, böylesine önemli bir toplantıda neredeyse hiçbir görgü tanığının içeride bulunmayacak olması. Sosyal medya platformlarında görüşlerini paylaşan bazı ulusal güvenlik uzmanları, görüşmenin deşifresinin yapılmayacak olmasının ileride Trump için “büyük bir baş ağrısı” yaratabileceği eleştirisinde bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.