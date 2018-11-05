İtalyan siyasetçiye şok… Bu fotoğrafla duyurdu!

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı gündeme oturdu. Salvini'nin sevgilisi Elisa Isoardi, ayrılık haberini yatakta çekilen bir fotoğrafla duyurunca ortalık karıştı.

Salvini ile televizyon yıldızı sevgilisi Elisa Isoardi’nin ayrıldıkları iddiası İtalya’da son günlerin en çok konuşulan konularından biriydi.

Isoardi bu iddialara son noktayı koyarken, seçtiği yöntem ise ortalığı birbirine kattı. Isoardi, Instagram’da herkese açık şekilde yayımladığı mesajında, Salvini ile mutlu günlerinde çekildiği anlaşılan bir fotoğrafı, bir şiirden dizeyle birlikte paylaştı.

Fotoğrafta Isoardi’nin bornozla, Salvini’nin ise vücudunun fotoğrafta görülen kısımları çıplak şekilde uzandıkları, Salvini’nin Isoardi’yi öptüğü görülüyor.

Isoardi’nin paylaşımında “Aramızda yaşanmış olan gerçek aşka engin saygıyla. Teşekkürler Matteo” ifadelerini kullandığı görülüyor.

Bazı Instagram kullanıcıları fotoğrafın altına yazdıkları yorumlarda ikilinin ayrılmasından üzüntü duyduklarını söylerken bazıları ise Isoardi’yi fotoğraf seçimi nedeniyle eleştirdi.

Diğer sosyal medya ağlarında da hızla yayılan fotoğraf, çok sayıda kullanıcı tarafından uygunsuz bulundu, Salvini’nin temsil ettiği kurumlara saygısızlık teşkil ettiğini savunuldu.