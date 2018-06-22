Japonya’da örnek davranış: Devlet TV’si çalışanı öğle yemeğine erken çıktığı için özür diledi

Onur ve haysiyet kavramlarının intiharı bile tetikleyebileceği Japonya'da bugün örnek bir davranış yaşandı. Japonya'nın devlet televizyonunda sivil memur olarak çalışan bir adamın öğle yemeğine 3 dakika önce çıkması ülkede infial yarattı. Kamera karşısına çıkarak müdürleriyle özür dileyen adam, 3 dakika için yarım günlük maaşını iade etti.

Hatasız kul olmaz… Fakat Japonya’da isteyerek ya da sehven yapılmış hatalara karşı en ufak bir tolerans yok. Bunun son örneği ise Japonya devlet televizyonunda yaşandı. Japonya’nın Kobe kentinde bulunan kanalda sivil memur olarak çalışan ve su işleriyle ilgilenen 64 yaşındaki bir çalışanın öğle yemeğine 3 dakika erken çıkması büyük bir krize neden oldu.

Öğle yemeği almak için masasını normal süresinden 3 dakika erken terk eden 64 yaşındaki adam, son 6 ay içerisinde 26 kez öğle yemeğine erken çıktığı için bugün kamera karşısına çıktı. İsmi açıklanmayan adam, müdürleriyle birlikte kamera karşısına çıkarken, çok üzgün olduğunu söyledi. Japonya’da çok popüler bir öğün olan bento almak için son dönemde işten erken çıktığını söyleyen adamı amirlerine ispiyonlayan kişi ise iş arkadaşı oldu. Müdürün ofisinden görülen lokantaya gittiği tespit edilen adam her gün 3 dakika erken çıktığını itiraf ederek, “Çok pişmanım” dedi.

Kamera karşısında canlı yayında konuşan yetkililer de duruma daha erken müdahale edemedikleri için üzgün olduklarını açıkladı. Açıklama yapan bir yetkili, “Bizim öğle aramız 12:00’den 13:00’e kadardır. Onun öğle yemeğine daha erken çıktığını fark ettik” derken öğle yemeğine erken çıkan adam günlük maaşının yarısını iade etmeye karar verdi.