Kaçak başkan Almanya’da gözaltına alındı

Geçen yıl İspanya'yı karıştıran Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu gerçekleştirdikten sonra, bölgenin tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Katalan yönetiminin başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alındığı açıklandı.

Geçtiğimiz yıla damga vuran en önemli olaylardan biri Katalonya’nın İspanya’dan ayrılmak için gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumuydu. Olaylı geçen ve Madrid yönetiminin bağlayıcılığı olmadığını açıkladığı bağımsızlık referandumu sonrasında ülkede bir kaos yaşanmış ve bunun ardından Katalan lideri Carles Puigdemont, tek taraflı olarak Katalonya’nın bağımsızlığını ilan etmişti.

Fakat bu gelişmenin ardından İspanyol hükümeti, bölgede OHAL ilan ederek, Katalan yöneticileri tasfiye etmiş ve bazıları hakkında yakalama kararı almıştı. Bu süreçte Belçika’ya kaçan Puigdemont, bir süre Katalonya’yı Brüksel’den yöneteceğini açıklasa da bu öneri İspanya’dan veto yemişti.

Hakkında hala yakalama kararı bulunan Puigdemont’nun bugün bulunduğu Almanya’da gözaltına alındığı açıklandı. Reuters’ın geçtiği son dakika haberinde Puigdemont’nun avukatı, “Katalonya’nın eski lideri Carles Puigdemont, Almanya’da gözaltına alındı” ifadesini kullandı.

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