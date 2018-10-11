Kayıp gazeteci muammasında son dakika… ABD istihbaratı: Suudiler kaçırma emri vermişti

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geçen hafta girdikten sonra bir daha haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti gizemini koruyor... Dün ismini açıklamayan Türk yetkililer Kaşıkçı'nın öldürülmüş olabileceğini resmen açıklarken, bugün ABD istihbaratından bir açıklama geldi. ABD'li yetkililer, "Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Kaşıkçı'yı ABD'deki evinden kaçırıp Suudi Arabistan'a götürme ve burada hapis tutma emri vermişti" ifadesini kullandı.

ABD-Türkiye-Suudi Arabistan ekseninde devam eden “kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı muamması”nda sıcak bir gelişmeler peş peşe yaşanıyor… Geçen hafta evlenmek için gerekli olan belgeleri almak için İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giden Kaşıkçı, o günden sonra bir daha görünmemişti. Kaşıkçı hakkında birçok iddia atılırken dün ismini açıklamayan Türk yetkililer ABD basınına konuşarak, “Kaşıkçı konsolosluğa girdikten iki saat sonra öldürüldü. Tarantino’nun Pulp Fiction filmi gibi” açıklamasını yapmıştı. İsmini açıklamayan Türk yetkililer emrin üst seviyeden geldiğini açıklamıştı.

Bugün de yeni bir iddia ABD istihbaratından geldi. Washington Post gazetesine konuşan ABD’li istihbarat yetkilileri, Suudi Araibstna’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı’yı ABD’deki Virginia’daki evinden kaçırma ve Suudi Arabistan’a getirerek hapse atma planı olduğunu söyledi. Shane Harris imzalı haberde istihbarat yetkilisi, “İstanbul’da yaşanan bu gelişme Suudi rejiminin bu olayda parmağı olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Gazeteye konuşan Kaşıkçı’nın arkadaşları da son dört aydır böyle bir risk olduğuna dair Riyad yönetiminden sinyal aldıklarını aktardı. Kaşıkçı’yı kaçırma planları içerisinde gazeteciye zarar verme gibi bir planları olup olmadığı henüz bilinmezken, Trump’a yakın kaynaklar Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından soruşturmanın yavaş ilerlemesinden dolayı Trump’ın rahatsız olduğu aktarıldı. Bu hafta başında Trump, yaşananlar hakkında elinde hiçbir belge ve bilgi olmadığını açıklamıştı.