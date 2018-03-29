Kim’in treninin içi ilk kez görüntülendi

Kim Jong-un'un önceki gün Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları devam ederken, bugün Kuzey Kore'nin liderinin özel treninin içinden görüntüler yayınlandı. Babası Kim Jong il'in de kullandığı tren güvenlik dolayısıyla kurşun geçirmez ve içinde de pembe renkli lüks koltuklar ve özel teknolojik donanımlar bulunuyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve heyetinin önceki gün gerçekleştirdiği Çin ziyaretine damga vuran detaylardan biri Kim Jong-un’un treniydi. Özel olarak tasarlanan trenin detaylarını İngiliz ve Rus basını okuyucularına duyururken, Kuzey Kore liderinin Çin’deki temasları öncesinde Çin heyetiyle treninde görüşmeler yaptığı sırada çekilen görüntüler yayınlandı. Görüntülerde Kim Jong un ve eşi Ri Sol Ju’nun Çinli yetkilileri ağırlarken görülüyor.

Kurşun geçirmez vagonlara sahip özel trenin önünde ve arkasında koruma amaçlı başka trenlerin de yol aldığını açıklayan yetkililer, bu trenin Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il’in de kullandığını açıkladı. Güvenlik sebebiyle saatte en fazla 60 kilometre hız yaptığı belirtilirken, videolarda trenin içinin oldukça lüks olduğu görülüyor. Pembe deri koltuklara sahip trende ahşap dokusunun hissedildiği belirtildi. Kim Jong-il ile 2001’de Moskova’ya giden Rus yetkili Konstantin Pulikovsky, aracın içinde bol alkol bulunduğunu söyledi.

Washington Post’a konuşan Rus yetkili Paris’ten getirilen kasalarca dolusu şarap ve viskinin trende olduğunu söylerken, “Trenin içinde ıstakoz ve güzel yiyecek ve atıştırmalıklar vardı. Yemek sıkıntısı yaşanmıyordu. Kim’in babası trende karaoke yapılmasından çok hoşlanıyordu” dedi.