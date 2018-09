Konser alanında panik… İzleyiciler birbirini ezdi

ABD'nin New York kentinde dün gece düzenlenen bir konser felaketle sonuçlandı... Central Park'ta gerçekleşen Global Citizen festivalinde binlerce seyirci birbirinden ünlü şarkıcıların performansını izlerken bir anda arbede yaşandı. Silah seslerinin duyulmasının ardından binlerce insan birbirini ezerek kaçmaya çalışınca çok sayıda insan yaralandı.

Dünyanın en popüler kentlerinden New York’taki meşhur Central Park dün korku dolu bir geceye ev sahipliği yaptı… Birbirinden ünlü isimlerin sahneye çıktığı Global Citizen Festivali sırasında bir kişinin ateş açması sonucunda izdiham yaşandı.

Konserleri izlemeye gelen binlerce insan kaçmaya çalışırken birbirini ezdi ve çok sayıda insan yaralandı. Bazı izleyicilerin “Silahlı bir saldırgan var” diye yardım istemesi üzerine karmaşa çıktı. Olay yerine gelen New York polisi inceleme yaparken bu sırada sahneye çıkan Coldplay grubunun solisti Chris Martin seyircileri sakinleştirmeye çalıştı. Martin, “Hiçbir şey olmuyor. Her şey kontrol altında, herkes şu an güvenlikli bir alan içerisinde” dedi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralananlar tedavi altına alındı. Festivalde Weeknd, Naomi Campbell, Janelle Moae, Hugh Jackman ve Shawn Mendes gibi isimler sahne aldı.