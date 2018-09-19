Kore’de barış rüzgarları… İmzalar atıldı, top ABD’de

Kuzey Kore kilit önemdeki füze tesisini yabancı uzmanlar eşliğinde kalıcı olarak imha etme kararı aldı, ABD’nin de karşılıklı bir adım atması halinde ana nükleer tesisini kapatmaya hazır olduğunu açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu yılki 3. zirvesinden iki ülke ilişkilerine, ortak projelere ve nükleer silahsızlanmaya ilişkin bir dizi karar çıktı. Liderler, Kore Yarımadası'nı ‘nükleer silah ve tehditlerin olmadığı bir barış diyarı haline getirme' konusunda uzlaştı.

Moon, ilk kez ziyaret ettiği başkent Pyongyang'da ortak deklarasyon imzalanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, Kim'in Dongchang-ri kentindeki füze motoru test alanını ve füze fırlatma tesisini ‘ilgili ülkelerden' yabancı uzmanlar eşliğinde tamamen kapatmayı kabul ettiğini açıkladı ve bunun Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

Moon ayrıca, ABD'nin de benzer adımlar atması şartıyla Kuzey Kore'nin Nyongbyon nükleer kompleksini imha etmek gibi ek adımlar atmaya da hazır olduğunu dile getirdi.

Bunların yanı sıra Kore savaşı, barış anlaşmasıyla değil ateşkes anlaşmasıyla bittiği için kağıt üstünde hala savaşta olan iki ülke, silahlı çatışmaların önüne geçecek askeri bir anlaşmaya da imza attı.

Trump’tan açıklamalar

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gelişmeleri “heyecan verici” olarak nitelendirdi.

Trump, “Kim Jong Un, son müzakereler sonucunda nükleer denetimlerin yapılmasını ve bir test alanıyla fırlatma rampasının uluslararası uzmanlar eşliğinde kaldırılmasını kabul etti. Bu süreçte yeni füze ve nükleer testler yapılmayacak.” ifadelerini kullandı.

Kuzey ve Güney Kore’nin 2032 Olimpiyatları’na ev sahipliği için başvuru yapacağına ilişkin Trump, bu gelişmelerin heyecan verici olduğunu kaydetti.

Dün de bir araya gelen Moon ve Kim, barış için ortak çabalarını sürdürme sözü vermişti.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs’ta görüşmüş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran’da Singapur’da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.