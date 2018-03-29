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Kosova’da FETÖ’cülere büyük darbe

Kosova polisi, FETÖ'nün ülkedeki okullarında görevli 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

android-time 14:24 29 Mart 2018
Haberler Dünya
Kosova’da FETÖ’cülere büyük darbe
Kosova polisi, FETÖ'nün ülkedeki okullarında görevli 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Reuters’a konuşan Kosovalı yetkililer, FETÖ’cü 6 Türk’e yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Gözaltına alınanlardan birinin Kosova’daki FETÖ okulunun direktörü Mustafa Erdem olduğu ifade edildi.

Geçmiş dönemde FETÖ okullarına müdahale etmeye yönelik planları olmadığını açıklayan Kosova’da gözaltına alınan FETÖ’cülerin Türkyie’ye iade edilip edilmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Yapılan polis açıklamasında operasyonların devam ettiği ifade edildi. 2008’de Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan eden Kosova’nın en büyük destekçilerinden biri olan Türkiye, bu ülkeye çok sayıda yatırım yaptı.

Son güncelleme: android-time 15:1029.03.2018
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