Macaristan’da seçim sonrası şok: 80 yıllık gazete kapanıyor

Macaristan'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, muhalif Magyar Nemzet gazetesi 80 yıllık yayın hayatına son verdiğini duyurdu.

Türkiye’nin gündeminde Doğan Medya’nın satışı halen sıcaklığını korurken, bir Avrupa ülkesinin gündemine de medyasında yaşanan deprem damgasını vurdu.

Macaristan’da aşırı sağcı FİDESZ partisinin seçimden farklı bir şekilde galip çıkmasının ardından ülkede 80 yıldır yayın yapan, muhalif kanada yakın Magyar Nemzet gazetesi kapanma kararı aldığını duyurdu.

Gazetenin sahibi Lajos Simicska, seçimden galip çıkan sağcı lider Viktor Orban’ın ‘eski müttefikleri’ arasında yer alıyordu. Orban ve Simicska, FİDESZ’in seçim kampanyası sırasında ayrı düşmüş ve o tarihten itibaren iki isim birbirine adeta ‘düşman’ kesilmişti.

Öte yandan Magyar Nemzet ile birlikte, medya grubunda yer alan Lanchid Radyo’nun da kapanacağı, Hir TV’nin ise revizyona gideceği açıklandı.