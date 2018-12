Mattis’in istifa nedeni Erdoğan-Trump görüşmesi mi?

Fırat nehrinin doğusunda bulunan terör örgütlerine karşı operasyon yapacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamadan kısa bir süre önce ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşme sonrası ABD, Suriye’den askerlerini çekme kararı aldı.

ABD’deki bazı çevrelerde şok etkisi yaratan bu karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen telefon görüşmesine bağlandı. ABD’li bir yetkili kararın alınmasından kısa bir süre sonra Reuters’a yaptığı açıklamada, “Kararın alınmasında Erdoğan-Trump telefon görüşmesinin katkısı var” dedi.

CNN MUHABİRİ MATTİS’İN TEPKİSİNİ AKTARDI

Bu açıklamaların ardından CNN’in Ulusal Güvenlik muhabiri Ryan Brown, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Mattis’in Beyaz Saray’a Trump ile Suriye kararı üzerine konuşmaya gittiğini bildirdi. Brown’a göre Mattis Trump’a Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri adı altında toplanan YPG/PKK terör örgütlerini müttefik olarak betimledi ve Trump’ın almış olduğu çekilme kararına tepki gösterdi.

Defense officials tell me Mattis went to the White House to discuss Syria & that he was livid after reading reports that Turkey’s Defense Minister threatened to kill US-backed Kurds & put them in ditches once the US withdrew. He was incensed at this notion of betrayal of an ally

— Ryan Browne (@rabrowne75) 21 Aralık 2018