Mattis’in istifa nedeni Erdoğan-Trump görüşmesi mi?

ABD'nin ünlü gazetelerinden Washington Post'ta yer alan bir haberde, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in istifa gerekçesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında geçen telefon görüşmesi gösterildi. Haberde, Erdoğan ile görüşen Trump'ın Suriye'den çekilmek için harekete geçtiği ve bu çekilme kararını Savunma Bakanı Mattis'e kararı aldıktan sonra haber verdiği belirtildi.

Fırat nehrinin doğusunda bulunan terör örgütlerine karşı operasyon yapacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamadan kısa bir süre önce ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşme sonrası ABD, Suriye’den askerlerini çekme kararı aldı.

ABD’deki bazı çevrelerde şok etkisi yaratan bu karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında geçen telefon görüşmesine bağlandı. ABD’li bir yetkili kararın alınmasından kısa bir süre sonra Reuters’a yaptığı açıklamada, “Kararın alınmasında Erdoğan-Trump telefon görüşmesinin katkısı var” dedi.

CNN MUHABİRİ MATTİS’İN TEPKİSİNİ AKTARDI

Bu açıklamaların ardından CNN’in Ulusal Güvenlik muhabiri Ryan Brown, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Mattis’in Beyaz Saray’a Trump ile Suriye kararı üzerine konuşmaya gittiğini bildirdi. Brown’a göre Mattis Trump’a Suriye’de Suriye Demokratik Güçleri adı altında toplanan YPG/PKK terör örgütlerini müttefik olarak betimledi ve Trump’ın almış olduğu çekilme kararına tepki gösterdi.

Defense officials tell me Mattis went to the White House to discuss Syria & that he was livid after reading reports that Turkey’s Defense Minister threatened to kill US-backed Kurds & put them in ditches once the US withdrew. He was incensed at this notion of betrayal of an ally — Ryan Browne (@rabrowne75) 21 Aralık 2018

Post’taki haberde, Erdoğan’ın Arjantin’de düzenlenen G20 zirvesinde Trump ile görüştüğü Suriye’ye operasyon konusunda fikrinin değişmediği ve geçtiğimiz hafta Trump ile yaptığı telefon konuşmasının ana maddesinin de bu operasyon olduğu belirtildi.

Telefon görüşmesinde Erdoğan’ın Trump’a, “Türk ordusu güçlü ve herhangi bir örgütü elemine edebilir. Suriye’de neden hâlâ 2000 askere ihtiyaç duyuyorsunuz?” sorusunu Trump’a yöneltti.

Habere göre bu soruya ABD Başkanı Trump ise “Biliyor musun? Bölge sizin. Ben çıkıyorum” yanıtını verdi.

Erdoğan ile Trump arasında geçen bu konuşmanın ardından her iki liderin de gerekenlerin yapılması için yetkilileri harekete geçirdiği belirtildi. Mattis’in bu konuşmalarda kendisine danışılmaması üzerine istifa kararı aldığı haberde yer aldı.

Haberde ayrıca bu görüşmelerin doğruluğunun Beyaz Saray yetkililerine ve Türkiye Büyükelçiliği’ne sorulduğu ancak yanıt alınamadığı belirtildi.