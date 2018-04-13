NATO Genel Sekreteri Türkiye’ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 16 Nisan'da Türkiye'de bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 16 Nisan’da ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Genel Sekreter Stoltenberg’in Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Bakanımızla bir araya gelecek olan NATO Genel Sekreteri, Milli Savunma Bakanımızla da görüşecektir. NATO Genel Sekreteri’nin ziyareti, 11-12 Temmuz’da Brüksel’de gerçekleştirilmesi planlanan NATO Zirve toplantısına yönelik hazırlıkların kapsamlı şekilde ele alınmasına imkan verecektir.” (DHA)