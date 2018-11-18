Ölmeden önce isteği gerçek oldu: Derisini yüzdüler

ABD'de yaşayan Chris Wenzel'in ölmeden önce tek bir dileği vardı... 30 yılı aşkın bir süredir insanların vücutlarına dövme yaptıran Wenzel, vücudundaki dövmelerin korunmasını istiyordu. Öldükten sonra Wenzel'in eşi, genç dövmecinin dileğini yerine getirdi ve dövmelerin saklanması için derisini yüzdürdü.

ABD’de küçük yaşlardan itibaren insanların vücuduna dövme yapan ve bu işle geçimini sağlayan Chris Wenzel, öldükten sonra dünya basınının gündemine oturdu. Bunun sebebi de bütün vücudu dövmelerle kaplı olan Wenzel’in vücudundaki dövmelerin saklanması için derisini yüzdürmek istemesiydi.

Ülseratif kolit hastalığıyla pençeleşirken ölüm döşeğinde eşinden, dövmelerini saklamasını isteyen Wenzel bir süre sonra öldü. Ömrü boyunca neredeyse bütün vücudunu kaplayan dövmelerin sonraki nesillere aktarılması için bunu istediğini söyleyen Wenzel’in eşi Cheryl para toplamak için bir kampanya başlattı. Cheryl’in isteğiyle bölgede yaşayanlar ve çiftin ailesi ve yakınları para yardımında bulunarak zorlu operasyonu başlattı.

ÖLDÜKTEN SONRA DERİSİNİ ÇIKARDILAR

Ekim ayında hayatını kaybeden Wenzel’in vücudundaki dövmeleri deriyi yüzerek çıkaran bir şirketle anlaşan Cheryl, vefat eden eşinin vücudu üzerinde yapılan operasyon sırasında çok duygulandığını söyledi. Cheryl, “Chris, öldükten sonra çocuklarının ve torunlarının dövmelerini görmelerini isterdi. Bu çok farklı bir durum, bunu onun için yaptırdım” dedi.

Cheryl, eşinin derisini çerçeveletip duvara asabileceğini söylerken, “Dövme yıllardır yapılıyor ve önemli olan onu koruyarak sonraki nesillere aktarmak” dedi.

