Ölümcül hastalığını köpeği sayesinde öğrendi…

İngiltere'de Jayne Hardman isimli kadın köpeği sayesinde burnundaki ölümcül hastalığı fark etti. Burnu alınan kadın burunla devam ediyor.

Köpeğinin burnuna atlayıp yaralamasından sonra doktora giden Hardman ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Burnunda bir çeşit tümör olduğu belirlenen Hardman, 2 yıl kemoterapi gördükten sonra burnunun kurtulmasının mümkün olmadığını öğrendi. Hayatının en zor dönemini geçiren Hardman’ın sağlığına kavuşması için burnu alındı.

Yeni hayatına adapte olması zaman alan 48 yaşındaki Hardman, insanların korku dolu bakışları nedeniyle protez seçeneklerini araştırdı. Burun protezini tutması için yüzüne mıknatıslar yerleştirilen kadın, protezi sayesinde artık kimsenin geçirdiği operasyonu fark etmediğini söylüyor.

En büyük sorununun hapşırmak olduğunu belirten Hardman, hapşırma sırasında protezi tutmadığında düştüğünü söylüyor.

Hastalığı fark etmesine yol açan köpeğinin 3 yıl önce öldüğünü söyleyen Hardman, “Onu hiç unutmayacağım, o benim hayatımı kurtardı” diyor.