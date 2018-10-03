Pentagon’da zehirli mektup alarmı: Hedefte Savunma Bakanı var

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon’da zehirli mektup alarmı verildi. Pazartesi günü gönderilen iki mektupta zehirli madde olduğu tespit edildi. Mektuplardan birinin Savunma Bakanı Jim Mattis’e gönderildiği iddia edildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı’nın posta bölümü karantinaya alındı. FBI zarfları inceliyor.

Yetkililere göre yapılan testlerde zarflarda risin adı verilen zehirli maddeye rastlandı. Savunma Bakanlığı'nın posta bölümü ana binada değil ancak Pentagon yerleşkesi içinde bulunuyor.

FBI’ın olay hakkında soruşturmaya devam ettiğini belirten Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, “Pazartesi günü Pentagon Koruma Ajansı, Pentagon’un uzaktan tarama tesisinde gönderi taraması sırasında şüpheli madde tespit etti. Zarflar analiz için FBI tarafından alındı” açıklamasında bulundu.

Manning, gelen bütün postaların karantina altına alındığını ve hiçbir Pentagon çalışanının zehirden etkilenmediğini duyurdu.

ABD medyası gönderilen zehirli zarfların hedefinin ABD Savunma Bakanı James Mattis ile ABD Donanma Operasyonları Başkanı Amiral John Richardson olduğu iddiasında bulundu.