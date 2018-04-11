Pentagon’dan Trump’ın sözlerine flaş yorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı füze tweetlerinin ardından Pentagon'dan da flaş bir açıklama geldi. Yapılan ilk açıklamada "Trump'ın attığı tweetleri bize değil Beyaz Saray'a sorun" ifadesi yer aldı. Pentagon ayrıca, tweetlerin 'muhtemel askeri operasyonlar konusunda' bir işaret içermediğini de vurguladı.

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