Rezalet! 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi…

Amerika'nın Arizona eyaletinde 27 yaşındaki evli öğretmenin, 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Öğretmen tutuklanırken, ilişkiyi 'Whatsapp' konuşmalarının ortaya çıkardığı öğrenildi.

ABD’de 27 yaşında ve evli olduğu öğrenilen öğretmen Brittany Zamora isimli kadın öğretmen, 13 yaşındaki altıncı sınıf öğrencisi ile ilişkiye girdiği için tutuklandı.

Olay çocuğun anne ve babası çocuğun telefonunu izlemek için indirdikleri uygulama sayesinde öğretmen ve öğrenci arasındaki cinsel içerikli Whatsapp mesajlarını görmesiyle patlak verdi.

Olayın polise ihbar edilmesinden sonra polis yaptığı incelemede öğretmenin öğrencisi ile gerek okul içinde gerekse okul dışında defalarca ilişkiye girdiğini belirtti.

Olayı araştıran polis şefi Kutis, anne ve babanın kendi telefonlarında bulunan ve oğullarının telefonu uygunsuz şekilde kullandığı anda kendilerine bildirim gönderen bir uygulama sayesinde ortaya çıktığını açıkladı.

İkilinin birbirlerine karşılıklı olarak cinsel içerikli mesajlar attığı belirlendi.

İlk olarak okul yönetimine durumu bildiren anne ve baba daha sonra polise ihbarda bulundu.