Rusya’da emeklilik yaşı protesto ediliyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da hükümetin reformları kapsamında emeklilik yaşını yukarı çekme planlarını protesto eden binlerce kişi sokağa çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da toplanan binlerce kişi hükümetin reformları çerçevesinde emeklilik yaşını yukarı çekme planlarını protesto etti. Rusya Komünist Partisi başta olmak üzere sol kanat partileri tarafından düzenlenen gösterilerde, erkeklerin emeklilik yaşının 60'dan 65'e kadınların emeklilik yaşının ise 55'den 63'e çıkarılma planları protesto edildi. Katılımcılar üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in posterleri ile ‘Halk düşmanı' yazan dövizler taşıdı.

Gösterilere katılan protestocular hükümetin yapmaya çalıştığı düzenlemeleri ‘Soygunculuk' olarak aktarırken, emeklilik yaşının artırılmasının yalnızca kendilerinin değil çocuklarının da geleceğini etkileyen ciddi bir problem olduğunun altını çizdi.

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Moskova'nın yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de emeklilik reformu karşıtı protestolar düzenlendi. Ülke çapındaki protestoların olaysız bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi. İHA