Rusya’nın tatil bölgelerinden Tuapse’de dehşet anları

Rusya’nın tatil şehirlerinden olan Tuapse’de bir çift paraşütle ilerlerken elektrik tellerine takıldı. Elektrik akımına kapılan çift ölümden döndü.

Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan plajlarıyla ünlü Tuapse'de yaşanan olayda bir çift ölümden döndü. Paraşütleriyle geziye çıkan çift bir süre sonra rüzgar tarafından sürüklendi. Hem alçalan hem de yön değiştiren paraşüt elektrik tellerine doğru ilerlemeye başladı. Bunu fark eden bir Rus telefonuyla yaşananları kaydetti.

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ÇİFT AĞIR YARALI

Paraşüt tam da çiftin bulunduğu kısımdan tellere takıldı. Bir patlamanın yaşandığı sırada paraşüt tellerden kurtularak sahile doğru ilerledi. Elektrik akımına kapıldığı anlaşılan çiftin yardımına önce plajdakiler koştu.

Ambulansla birlikte Tuapse'de hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA