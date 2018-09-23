Rusya’nın tatil bölgelerinden Tuapse’de dehşet anları

Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan plajlarıyla ünlü Tuapse'de yaşanan olayda bir çift ölümden döndü. Paraşütleriyle geziye çıkan çift bir süre sonra rüzgar tarafından sürüklendi. Hem alçalan hem de yön değiştiren paraşüt elektrik tellerine doğru ilerlemeye başladı. Bunu fark eden bir Rus telefonuyla yaşananları kaydetti.
ÇİFT AĞIR YARALI
Paraşüt tam da çiftin bulunduğu kısımdan tellere takıldı. Bir patlamanın yaşandığı sırada paraşüt tellerden kurtularak sahile doğru ilerledi. Elektrik akımına kapıldığı anlaşılan çiftin yardımına önce plajdakiler koştu.
Ambulansla birlikte Tuapse'de hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)