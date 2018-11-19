Sarı Ceketliler, Belçika’da siyasete girme kararı aldı

Belçika’da hayat pahalılığını protesto ederek kendilerine “Sarı ceketliler” diyen protestocular, bir sonraki federal seçimlerde vatandaşların sesini duyurmak için siyasi bir hareket başlatacaklarını açıkladı.

Fransa'da yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etmek üzere sosyal medya üzerinden örgütlenen ve kendilerine “sarı yelekler” adını veren eylemciler kendilerine Belçika'da da yandaş buldu. Belçika'da hayat pahalılığını protesto eden binlerce kişi Fransa'da olduğu gibi sarı yelek giyerek sokaklara döküldü. Protestocular adına açıklama yapan Claude Gilles, “Sarı Yelekler”in bir sonraki federal seçimlerde vatandaşların sesini duyurmak için siyasi bir hareketi başlatacağını duyurdu.

Parti değil, bir protesto hareketi kurulacak

Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgeleri olan Wallonia’nın çeşitli yerlerinde 4 gün süren eylemden sonra göstericiler durulma kararı aldı. Sarı Yelekler'in çeşitli temsilcileri, Belçika Vatandaş Hareketi olarak adlandırılacak bir siyasi hareket kurmayı kabul etti. Hareket bir sonraki seçimlere katılacak. Gilles yaptığı açıklamada, “Sadece Belçika’da gösteri yapmak için çağrılan ilk kişi olan Antonio Quattrocchi ile konuştum ve karar verildi. Bir parti olmayacak, gerçekten vatandaşları temsil edecek bir protesto hareketi olacak” sözlerini kullandı. Herkesin bu eylemlerden sonra bir şeyler istediğini, bu yüzden bir şeyler olacağı iddiasını ortaya atan Gilles, “Bıkkın, tükenmiş vatandaşların sesini taşımak için orada olacağız” iddiasını ortaya attı. Referandumu savunacaklarını söyleyen Gilles ve vatandaş haklarının Belçika siyasetinin temel düşünce olmasını talep edeceklerini açıkladı.

İHA