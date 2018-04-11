Savaş baltaları çıktı: Dünyanın gözü Suriye’de

Suriye'de Esad rejiminin Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine başta ABD olmak üzere dünyadan sert tepkiler geldi. ABD Başkanı Trump, Suriye'ye 'saldırı' sinyali verirken, Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bu karara destek açıklamaları yapıldı.

ABD Başkanı Trump’ın, kimyasal silah iddiaları üzerine ‘kısa sürede çok önemli kararlar vereceğim’ şeklindeki açıklamasının ardından, ABD donanmasına ait USS Harry Truman uçak gemisi, Akdeniz’e doğru yola çıktı. ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada; “USS Harry Truman” uçak gemisinin beraberindeki gemilerle bugün Norfolk limanından demir alacağı ve ABD'nin 5 ile 6'ncı filo bölgelerinde görev icra etmek üzere yola çıkacağı ifade edildi.

Açıklamada, uçak gemisine güdümlü füze kruvazörü “USS Normandy”nin yanı sıra güdümlü füze destroyerleri “USS Arleigh Burke”, “USS Bulkeley”, “USS Forrest Sherman” ve “USS Farragut”un eşlik edileceği belirtildi.

“USS Jason Dunham” ve “USS The Sullivans” destroyerlerinin de daha sonra gruba dahil olacağı da belirtildi. Gemi grubunda toplam 6500 personel ve 1. Hava Kol Komutanlığına bağlı savaş uçakları bulunuyor.

FRANSA’DAN OPERASYON SİNYALİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la Paris’te yaptığı görüşmenin ardından Suriye’deki son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

Fransa’nın, Suriye’ye olası bir askeri müdahalesinde hedefin Şam rejiminin kimyasal silah kapasitesi olacağını belirtti. ABD ve İngiltere gibi ortaklarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Macron, Suriye konusundaki nihai kararın ilerleyen günlerde verileceğinin altını çizdi.

SELMAN: DESTEK VERİRİZ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Macron ile yaptığı görüşmede Fransa ve müttefiklerine destek vererek, olası bir operasyonda yer alacaklarını duyurdu.

Aynı Macron gibi, operasyonun Esad’ın kimyasal silah kapasitesine yönelik olacağını vurgulayan Selman, “Koşullar bunu gerektirirse, bu olabilir” dedi.

İNGİLTERE KIBRIS’TAN MI VURACAK?

İngiltere Başbakanı Theresa May, Danimarkalı mevkidaşı Lars Rasmussen ile Kopenhag’da görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Rejimin gerçekleştirdiği bir kimyasal saldırı olması durumunda sorumluların hesap vermesini sağlayacağımız konusunda net bir tavır aldık.” ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre ise olası bir operasyon Güney Kıbrıs üzerinden yapılacak. İngiltere, bölgedeki üssünde bulunan 6 adet GR4 Tornado jeti ile Esad rejimine karşı yapılacak operasyonlara destek verecek.

Jetler Storm Shadow denilen füzeler fırlatabiliyor. Bu füzelerin menzili 240 km'den fazla.

Füzelerin yüksek menzili, GR4 Tornado savaş uçaklarının operasyonu Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulmadan yapabilmelerine de olanak sağlıyor.

AVUSTRALYA: DESTEK VERECEĞİZ

Avustralya’dan, ABD’nin Suriye’deki kimyasal saldırı sonrası vereceği askeri yanıta destek mesajı geldi.

ABD Başkanı Trump’ın ‘bedelini ödeyecekler’ açıklamasının ardından konuşan Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, “ABD askeri seçenekleri hakkında yorumda bulunmayacağım. Ancak ABD kimyasal saldırıya karşı yanıt olarak bir hava saldırısı düzenlerse, Avustralya buna destek verecektir” dedi.

Avustralya, ABD’nin geçtiğimiz yıl Suriye’ye düzenlediği hava saldırısına da destek vermişti.

‘MANEVRA ŞANSI AZALIYOR’

ABD ve müttefiklerinin Suriye’ye yapacakları olası hava saldırısına karşı Rusya tarafında da hareketli saatler yaşanıyor. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Rusya’nın Salı günü askeri tatbikat yaptığı öne sürüldü.

Rus milletvekilleri, Amerikan ordusunun Suriye’yi vurması halinde buna askeri bir karşılık verilmesi için Kremlin’e çağrı yapıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise ABD’nin Suriye’de düzenlendiği öne sürülen kimyasal saldırıya ilişkin gerçeklerle yüzleşmeyi reddettiğini söyledi.

Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi’nden yapılan açıklamada ise Suriye’de bulunan Rus askerlerinin ABD ya da herhangi bir ülke tarafından vurulması halinde anında karşılık verileceği duyuruldu.