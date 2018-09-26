Şehir karıştı, tüm silahlara el kondu… Askerden polise gözaltı

Meksika’nın Acapulco kentinde sıra dışı günler yaşanıyor. Kentte artan suç oranlarıyla mücadele kapsamında başlatılan soruşturmada polisler de mercek altına alındı.
Uyuşturucu çeteleriyle iş birliği yaptığı düşünülen polisler soruşturulurken, kentteki tüm polislerin silahlarına el kondu. Askerler, polis memurlarını gözaltına alırken, kentte güvenlik amacıyla devriye gezmeye başladı.
Soruşturma kentte iki üst düzey polis yetkilisinin cinayetle suçlanmasından sonra başlatıldı.
Amerikan gazetelerinin “Meksika’nın cinayet başkenti” dediği Acapulco ülkede en fazla cinayet işlenen yerlerden biri haline geldi. Cinayet oranı 100 bin kişide 103’e çıktı.
Meksika polis yetkilileri, Acapulco’daki soruşturmanın polis memurlarının mesleki eğitimlerinin yetersiz ve maaşlarının düşük olması nedeniyle çeteler tarafından hedef alınabileceği kaygısıyla başlatıldığını açıkladı.
Çetelerin polise kendilerine çalışması için para teklif ettiği ve bunu reddeden memurları öldürmekle tehdit ettiği belirtiliyor.
6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)