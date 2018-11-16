Skandal sözlerin ardından Ankara’ya geliyor! Tamam mı? Devam mı?

Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye ile üyelik müzakereleri sonlandırılsın" çağrısı yapmaya hazırlandığı, AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'ın "Türkiye'ye üyelik dışında bir perspektif bulunmalı" mesajı verdiği dönemde, Ankara'da Türkiye-AB yüksek düzeyli siyasi diyalog toplantısı yapılacak.

Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini’nin yanı sıra, Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn katılacak.

Hahn geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması, Türkiye-AB ilişkileri için üyelik dışında yeni bir formül geliştirilmesini istemiş, büyük tepki çekmişti.

Ankara’da 22 Kasım’da yapılacak görüşmelerde Türk tarafı, halen dondurulmuş durumdaki üyelik görüşmelerine yeni bir ivme kazandırılmasını isterken, AB tarafının Türk hükümeti için zor şartları da içeren bir ‘yol haritasını’ masaya koyması bekleniyor. AB’nin yol haritasında, bağımsız yargıdan, güçler ayrılığına, ekonomik öngörülebilirlikten, insan hakları, özellikle de ifade ve basın özgürlüğüne kadar pek çok unsurun yer alması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Mogherini ve Hahn’ın ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 22 Kasım’da Ankara’da yapılacak görüşmelerde Türkiye’nin üyelik sürecinin de ele alınacağı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Görüşmelerde katılım sürecimizin yanı sıra, ekonomi, ticaret, mali işbirliği, enerji, gümrük birliği, güvenlik konuları, terörle mücadele, göç ve vize serbestisi gibi AB ile ilişkilerimizdeki temel konular ele alınacaktır” denildi.

ANKARA’DAN TEPKİ YAĞDI

Hahn’ın Der Spiegel’e yaptığı açıklamada kullandığı, “Türkiye’nin AB’ye öngörülebilecek bir tarihte üye olması gerçekçi değil. Türkiye ve AB için uzun vadede yeni yollara girilmesi ve üyelik müzakerelerinin bitirilmesi daha dürüstçe olur” sözlerine Ankara’dan tepki yağmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de, gerek Avrupa Parlamentosu’ndan, gerekse AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesinden gelen “üyelik süreci sonlandırılsın” çağrılarına karşı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinin sonlanması çağrılarının temelini, ‘Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini yerine getirmekten çıktığı’ gerekçesinin oluşturduğuna dikkat çeken Çeviköz, “Bu tespitin doğru olduğunun altını çizmemiz gerekmektedir” dedi.

Çeviköz şu ifadeyi kullandı;

“Bizim defalarca uyardığımız gibi, bu atipik başkanlık sevdası, Türkiye'yi hem Avrupa'da hem de Ortadoğu'da yalnızlaştırmaya devam edecektir. Açık çağrımızdır: Kopenhag Kriterleri yeniden hayata geçirilmelidir. Türkiye, çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olarak kurulmuştur ve geçtiğimiz 16 yıl boyunca, kuruluş amaçlarından tamamen uzaklaşan bir ülke haline döndüğümüz nettir.

Tek adam rejiminin yaratmış olduğu, yargının siyasallaşması, basın ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılması, yürütmenin yasama ve yargı üzerindeki kontrolünün artması sorunları bertaraf edilmelidir. Ülkemizde yaşanan insan hakları ihlallerinin önüne geçilmelidir. Ancak, tüm uyarılarımıza, TBMM'deki etkin muhalefetimize kulaklar tıkanmakta ve bu raporlara karşı yürütme makamı üç maymunu oynamaktadır.

Türkiye’de demokratik adımlar atacak bir hükümet yoktur! Bugünlerde AB'ye üyelik hedefinin devam ettiğini ileri süren açıklamalar yapsalar da, bu koşullar altında AB müzakerelerinin başlaması bir fantezi olmaktan öteye geçmemektedir.”