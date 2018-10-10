SON DAKİKA… ABD’den Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlar onun içeri girdiğini ama dışarı çıkamadığını gördüler. Bu kötü bir durum. Üst düzey Suudi yetkililerle görüştüm" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump üst düzey Suudi yetkililerle görüştüğünü, durumun kötü göründüğünü ve gazetecinin konsolosluğa girerken görüntülenip çıkışı hakkında bir bilginin bulunmadığını belirtti. Trump ayrıca Türkiye ile işbirliği yapıldığını ve durumun en ince ayrıntısına kadar incelenmesi gerektiğini söylerken Kaşıkçı’nın nişanlısını Beyaz Saray’a beklediğini söyledi.



ABD PRENS SALMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Dışişleri çalışanları Suudi Prens Salman ile Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.