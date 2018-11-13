Son dakika… İngiltere ile AB arasında taslak anlaşmasına varıldı

İngiltere'nin AB'den çıkışı için yürütülen müzakerelerde en önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere Başbakanlığı, AB müzakerecileriyle taslak anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

BBC’ye konuşan İngiliz hükümetinden bir kaynak, bu hafta içerisinde yürütülen yoğun müzakelerde tarafların taslak bir anlaşma metni üzerinde teknik mutabakat sağladıklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü kabineyi özel bir toplantıya çağırdı.

Toplantıda anlaşma metni bakanların onayına sunulacak.

The Sun gazetesi ise Başbakan May’in Salı akşamı tüm bakanları tek tek görüşmeye çağırdığını bildirdi.

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AB ÜYESİ ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLERİ BİR ARAYA GELECEK

AB’nin diğer 27 ülkesinin daimi temsilcilerinin de Brüksel’de Çarşamba günü bir araya gelecekleri bildirildi.

May’in lideri olduğu Muhafazakar Parti’de Brexit’i destekleyen birçok kişi başbakanın planına, “İngiltere’yi AB’ye çok fazla bağlayacağı için” karşı çıkıyordu.

İngiltere ve AB arasındaki görüşmelerde özellikle İrlanda sınırı en çok tartışma yaratan konuya dönüşmüştü.

İngiliz hükümetinin anlaşma metnine onay vermesi halinde, top önce AB üyesi ülkelerin liderlerinde olacak.

AB Zirvesi’nde anlaşmaya onay çıkması halinde gözler bu kez İngiltere ve Avrupa parlamentolarında yapılacak oylamalara çevrilecek.

İngiltere, 29 Mart 2019’da AB’den ayrılacak.

ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI KARŞI ÇIKTI

Brexit’e destek veren eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve Muhafazakar Parti milletvekili Boris Johnson, anlaşmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Boris Johnson, “Bu anlaşmayla AB’nin güdümüne gireriz” dedi.

Yine Brexit’e destek veren Muhafazakar Parti milletvekillerinden Jacob Rees-Mogg ise sızan metinle ilgili yaptığı yorumda, anlaşmanın partisinin manifestosuna aykırı olduğunu belirtti.

Rees-Mogg, anlaşmanın İngiltere’yi Gümrük Birliği’nde tutacağını ve ülkesinin “fiilen” AB ortak pazarında kalacağını vurguladı.