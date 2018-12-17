Son dakika… Prens Harry’nin kayınpederinden Kraliçe’ye sitem

Mayıs ayında Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi olan oyuncu Meghan Markle'ın babası herkesi şaşırtan bir açıklamaya imza attı... Kızının düğününe çağrılmayan ve kızı üzerinden prim yaparak para kazanmaya çalışan Meghan'ın babası Thomas Markle, "Kızıma ulaşmaya çalışıyorum ama beni engelliyor. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi. Harry'nin kayınpederi, Kraliçe Elizabeth'e de çağrıda bulundu.

Meghan Markle’ın babası Thomas Markle televizyona çıkıp canlı yayından adeta kızını ve kraliyet ailesini bombaladı… Mayıs ayında Prens Harry ile evlendikten sonra babası Thomas Markle’ı hayatından çıkaran Meghan’ı eleştiren babası sitem dolu bir konuşma yaptı.

Markle, “Kızımla konuşmaya çalışıyorum ama beni sürekli engelliyor. Bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Kraliçe Elizabeth’e sesleniyorum ve onun bu aile sorununu çözecek herhangi bir şey yapmasını memnuniyetle karşılarım. Bütün aileler, ister kraliyet ailesi olsun ister normal aileler olsun birbirine benzerdir ve tatillerde herkes bir araya gelmelidir” dedi. Markle, “Söyleyebileceğim tek şey, Meghan benim burada olduğumu biliyor ve ona ulaşmaya çalıştığımı biliyor ama bana geri dönmüyor. Onu çok seviyorum. Kızımı çok seviyorum ve onun bunu bilmesini istiyorum” dedi.

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Kensington Sarayı olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

