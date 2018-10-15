SON DAKİKA… Suudiler Kaşıkçı’nın ölümünü kabul etmeye hazırlanıyor

CNN International'ın iki ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre, Suudiler gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta sorgudayken öldüğüne dair bir rapor hazırlayacak. Öte yandan El-Cezire'de yer alan habere göre, İstanbul Başsavcılığı'ndan cinayetle ilgili delillerle oynandığı yönünde bir açıklama yapıldı.

CNN'in kimliği açıklanmayan kaynaklarına göre Suudilerin açıklamasında şu unsurların yer alacağı iddia edildi; – Kaşıkçı öldü. – Ölüm sorgulama sırasında meydana geldi. – Asıl amaç, Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a götürmekti. – Bu operasyon için konsolosluktakilere onay verilmemişti. – Sorumlular cezalandırılacak. İLGİLİ HABER Son Dakika... Türk yetkililer Suudi Başkonsolosluğu'nda ‘KRAL VE PRENSİN HABERİ YOKTU’ CNN International’ın Ankara muhabirine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın İstanbul’da gerçekleştirilen bu sorgu ve operasyondan haberi yoktu. Ayrıca Arap ülkelerinde yayın yapan El-Cezire kanalı da, İstanbul Başsavcılığı’nda görevli bir kişinin konsolosluğun içindeki delillerle oynandığı yönünde bir ifade kullandığını iddia etti. Kanala göre savcılık yetkilisi, elde edilen delillere dayanarak cinayetten şüphelendiğini açıkladı.

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