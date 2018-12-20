Son dakika… Trump askerlerini Suriye’den çekiyor… İlk açıklamalar geldi

ABD Başkanı Donald Trump, 2000 ABD askerinin Suriye'den en kısa zamanda çıkacağını açıkladı. Trump'ın bu açıklamalarına Rusya, Fransa, İran'dan peş peşe yanıt geldi.

ABD Başkanı Trump’ın gündem değiştiren Suriye açıklamasına birçok cevap geldi… 7 yılı aşkın bir süredir Suriye’de devam eden iç karışıklık sırasında palazlanan IŞİD’e karşı bölgede olan ABD askerlerinin ülkeye geri döneceğini açıklayan Trump’tan yeni açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Trump, 2000 askerin Suriye’den ayrılma kararı sonrasında açıklamalarda bulundu. Trump, “Suriye’den çıkma kararı sürpriz değil. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD’in yerel düşmanlarıdır” dedi. Trump, yıllardır askerlerin ülkeden çıkması için çalıştığını da dile getirdi.

FRANSIZ ASKERLERİ KALACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye kararının yankısı devam ediyor… Önceki gece Suriye’deki 2.000’e yakın askerin ülkeden çıkarılacağını duyuran Trump’ın bu kararı hakkında tartışmalar bitmek bilmiyor. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump’ın açıklamasına yanıt veren Parly, “IŞİD daha önce hiç olmadığı kadar zayıfladı. Fakat IŞİD haritadan silinmedi ve kökleri de hala mevcut. Bu terör örgütünün son hücreleri de askeri olarak yenilgiye uğratılmalı” dedi.

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Öte yandan Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı, Fransız askerinin Suriye’de kalmaya devam edeceğini açıkladı. Fransız Bakan Nathalie Loiseau, “Trump’ın açıklamalarına rağmen Fransa, Suriye’deki terörle mücadeleye devam edecektir” dedi. Loiseau, “Terörle mücadele henüz bitmekten çok uzak. Savaşa devam etmek kritik öneme sahiptir” dedi.

SENATÖRLER TEPKİLİ

ABD'li bazı kongre üyeleri, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına tepki gösterirken, karardan memnun olan siyasetçiler de oldu. Trump'ın güçlü destekçilerinden olan Cumhuriyetçi kıdemli Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'den çekilmenin, ABD için bölgede ve dünyada yıkıcı sonuçlar doğuracağını ileri sürerek, “Amerika'nın çekilmesi, IŞİD, İran, Esad rejimi ve Rusya için büyük bir kazanç olur” ifadesini kullandı.

Colarado Senatörü Cory Gardner da paylaşımında Trump'a, çekilme kararını bir an önce durdurması ve ABD ulusal güvenliğini koruyan Suriye

stratejisine ilişkin kongreye danışması çağrısında bulundu. ABD medyasına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise kararın

şaşırtıcı olduğu kadar gelecek yıllarda ve aylarda önemli yansımaları olacak büyük bir hata olduğunu ileri sürdü.

Kentucky Senatörü Rand Paul, Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı, “Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan IŞİD'i yendik” açıklamasını paylaşarak, “Galibiyeti ilan eden ve askerlerimizi savaştan çıkaran bir başkan gördüğümden dolayı mutluyum” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in karara ilişkin Kongre üyelerine brifing verdiği yemeğe katılan ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Corker, görüşmeye dair medyaya değerlendirmelerde bulundu. Corker, alınan karardan kurumların haberdar olmadığını ve iletişimin sağlanmadığını belirterek, “Bence Başkan Trump uyandı ve kararı açıkladı” dedi.

PUTIN: TRUMP’A KISMEN KATILIYORUM

Trump’ın açıklamalarına yanıt veren isimlerden biri de Vladimir Putin’di… Rus lider, Trump’ın ABD’nin Suriye’den ayrılmak kararının ne anlama geldiğini bilmediğini vurgularken, “Trump’ın IŞİD’in yenilgiye uğratıldığı açıklamasına büyük ölçüde katılıyorum” dedi.