SON DAKİKA: Trump’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı duyuruda iyi bir hristiyan olduğunu belirttiği Rahip Brunson ile Oval Ofis’te görüşeceğini açıkladı. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardımları için teşekkür etti.

“TÜRKİYE&ABD İLİŞKİLERİ ADINA MÜKEMMEL BİR KAZANIM”

Trump paylaştığı ikinci bir mesajda, “Rahip Brunson’ın serbest kalmasıyla ilgili Türkiye ile hiçbir anlaşma yapılmadı. Ben rehineler için pazarlık yapmam. Ancak, Amerika adına büyük kazanım oldu. Bu Türkiye ve ABD’yi iyi hatta mükemmel ilişkilere götürecek” dedi.

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don't make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ekim 2018