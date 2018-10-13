SON DAKİKA: Trump’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür!

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Brunson ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Türkiye saatiyle 21:30'da görüşeceğini açıkladı. Donald Trump, Erdoğan'a yardımları için teşekkür ederken, "Ben rehineler için pazarlık yapmam" dedi. Trump ayrıca Türkiye ile ABD ilişkileri için Brunson'ın serbest bırakılmasının önemli olduğuna da vurgu yaptı. Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan, "Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı duyuruda iyi bir hristiyan olduğunu belirttiği Rahip Brunson ile Oval Ofis’te görüşeceğini açıkladı. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardımları için teşekkür etti.

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“TÜRKİYE&ABD İLİŞKİLERİ ADINA MÜKEMMEL BİR KAZANIM”

Trump paylaştığı ikinci bir mesajda, “Rahip Brunson’ın serbest kalmasıyla ilgili Türkiye ile hiçbir anlaşma yapılmadı. Ben rehineler için pazarlık yapmam. Ancak, Amerika adına büyük kazanım oldu. Bu Türkiye ve ABD’yi iyi hatta mükemmel ilişkilere götürecek” dedi.

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don't make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ekim 2018

ERDOĞAN’DAN BAĞIMSIZ YARGI YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump’a Twitter üzerinden yanıt verdi. Erdoğan, “Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür” şeklinde açıklamada bulundu.