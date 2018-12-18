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Son dakika… Beyaz Saray’dan FETÖ elebaşı hakkında flaş açıklama

Reuters haber ajansının aktardığına göre, üst düzey Beyaz Saray yetkilisi Başkan Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Arjantin'de iki hafta önce G-20 Zirvesi sırasında yaptığı görüşmede FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iade edileceği konusunda bir taahhütte bulunmadı.

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Haberler Dünya
Son dakika… Beyaz Saray’dan FETÖ elebaşı hakkında flaş açıklama
Reuters haber ajansının aktardığına göre, üst düzey Beyaz Saray yetkilisi Başkan Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Arjantin'de iki hafta önce G-20 Zirvesi sırasında yaptığı görüşmede FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iade edileceği konusunda bir taahhütte bulunmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Washington'un FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i iade etme konusunda çalıştığını belirttiğini kaydetmişti.

Çavuşoğlu Doha'da yaptığı açıklamada, Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın Gülen yapılanmasıyla ilgili vergi ödememe konusunda önemli bir soruşturma yürüttüğünü gördüğünü de belirtmişti.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz” dediğini söylemişti. 2 hafta önce iki lider Arjantin'de G-20 Zirvesi'nde biraraya gelmişti.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, FBI da Gülen bağlantılı kişi ya da kurumlarla ilgili vergi kaçakçılığı soruşturması olup olmadığı konusunda bir yorum yapmadı.

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Son güncelleme: android-time 02:0018.12.2018
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