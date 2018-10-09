Son Dakika… Trump’tan flaş Suudi gazeteci açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğuna dair haberlerden endişe duyduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, “Bu konuda endişeliyim. Duyduklarım hoşuma gitmiyor. Umarım bu kendi kendine çözülür. Şu an kimse bu konuda hiçbir şey bilmiyor” ifadelerini kullandı.

BM DE ENDİŞELERİNİ İLETTİ

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kaşıkçı’nın durumunu yakından takip ettiğini belirten Dujarric, “Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor” dedi.

Dujarric, Bulgaristan’da yolsuzlukları araştıran gazeteci Viktoria Marinova’nın öldürülmesi de dahil olmak üzere son dönemde yaşanan gazetecilere yönelik şiddet olaylarının oldukça endişe verici olduğunu ifade etti.

REUTERS – AA



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