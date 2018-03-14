Stephen Hawking: “Kusurluluk olmasaydı, ben ve siz varolamazdınız” | ALS’yi yenip en saygın bilim adamlarından oldu

Tüm açıklamaları ile dünya gündemine yön veren ünlü profesör Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti. Stephen Hawking, motor nöron hastalığını (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) yenip dünyanın en saygın bilim adamları arasında yer aldı. Sadece bilimsel başarıları ile değil espri anlayışla da hepimizin gönlünde taht kurdu. İşte Stephen Hawking'in sözleri, başarıları ve tüm merak edilenleri...

Dahi fizikçi Stephen Hawking, bilimsel çalışmalarının dışında farklı konularda söylediği sözlerle de hatırlanacak. Çok sayıda televizyon programına katılan, dizi ve filmlerde oynaayn Stephen Hawking, sentezlenen sesinin de birçok kayıtta kullanılmasına izin verdi. Dünya’nın önde gelen izik profesörü, astrofizikçi ve evrenbilimci biri olan Stephen Hawking’in sabaha karşı hayatını kaybetmesi bilim ve astronomi dünyasını yasa boğdu. Haberimizden Stephen Hawking’in farklı konularda söylediği, ardından yaşayacak sözlerini bulabilirsiniz.

‘SEVDİĞİMİZ İNSANLARA YUVA OLMASAYDI,EVRENİN BİR ANLAMI OLMAZDI’

Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim yaptıkları ortak açıklamada, “O harika bir bilim insanıydı ve işleriyle birlikte mirası da çok uzun yıllar boyunca hatırlanacak olağanüstü bir insandı. Onun cesareti ve azmi, onun dehası ve esprisiyle Dünya çapında ilham kaynağı oldu. Bize bir keresinde, ‘Sevdiğimiz insanlara yuva olmasaydı evrenin bir anlamı olmazdı' demişti. Onu sonsuza kadar özleyeceğiz” ifadesini kullandı.

İŞTE HAWKİNG’İN HATIRALANACAK SÖZLERİ

Einstein, ‘Tanrı zar atmaz’ derken hatalıydı. Kara deliklerin varlığı, Tanrı’nın yalnızca zar atmakla kalmadığını, bu zarları göremeyeceğimiz yerlere atarak bizi şaşırttığını da gösteriyor

Eğer bunun cevabını bulursak, bu insan mantığının da nihai zaferi olur ki bununla birlikte Tanrı’nın aklını da anlayabiliriz.

Kitaplarımın, havalimanlarındaki kitapçılarda satılmasını istiyorum

Ünlü olmamın kötü yanı, tanınmadan dünyada herhangi bir yere gidemiyor olmam. Siyah güneş gözlüğü ve peruk takmam yeterli değil. Tekerlekli sandalye beni ele veriyor

Kusurluluk olmasaydı, ben ve siz varolamazdınız

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Eğer istiyorsa kurbanın kendi hayatına son verme hakkı olmalı. Ama ben bunun büyük bir hata olacağı kanısındayım. Yaşam ne kadar kötü gözükürse gözüksün, her zaman başarılı olacak bir yol vardır. Hayat varsa, umut da vardır.

Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse, sonuç, pek muhtemel Kolomb’un Amerika’ya ayak bastığındaki gibi olur. Bu da yerli Amerikalılar için çok iyi olmamıştı.

Evrenin sınırlılığı hakkında çok önemli bir şey olmalı, sınırsız bir evrenden daha özel ne olabilir?

Hayatım boyunca büyük sorularla yüzleşmekten büyük zevk aldım ve onlara bilimsel yanıtlar vermeye çabaladım. Belki de bu yüzden fizik üzerine yazdığım kitaplarla Madonna’nın seks üzerine yazdığı kitaplardan daha çok kitap sattım.

Milyonlarca yıl insan türü hayvanlar gibi yaşadı. Ancak sonra bir şey oldu tüm hayal gücümüzü ortaya çıkaran. Konuşmayı ve dinlemeyi öğrendik. Konuşma fikirlerin iletişimini sağladı, insanlığın birlikte çalışıp imkansız şeyler başarmasını da…

Sessiz insanlar en gürültülü zihinlere sahiptir.

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