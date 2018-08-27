Trump, taziye mesajını son dakikada değiştirmiş

ABD’nin çok satan gazetelerinden Washington Post, ölmeden önce Trump’ı sık sık eleştiren John McCain arasındaki gerilimin senatörün hayatını kaybetmesinden sonra da devam ettiğini ortaya çıkardı. ABD’liler arasında “Amerikan Kahramanı” olarak da bilinen McCain, Trump yönetiminin politikasını sık sık eleştiriyor ve Trump’ın hamlelerinin ülkeye zarar verdiğini söylüyordu. Öyle ki McCain, Trump’ı cenazesinde bile görmek istemediğini söylemişti.
Bir süredir kanserle mücadele eden McCain’in ölümünün ardından Beyaz Saray ve Trump’ın sessiz kalmasının sebebi ortaya çıktı. Washington Post, McCain’in ölümünden saatler sonra açıklama yapan Trump’ın Beyaz Saray sözcüsü ve başdanışmanları tarafından yazılan taziye metnini revize ettiğini yazdı. Resmi açıklamada, “Vietnam savaş kahramanı” olarak tanıtılan McCain’in bu şekilde anılmasını istemeyen Trump’ın bu açıklama yerine Twitter’dan takipçilerine mesaj atma yoluna gittiği aktarıldı.
ABD’de başkanlık seviyesinde resmi olarak McCain’in ölümü hakkında bir taziye mesajı yapılmazken, Kanada, İngiltere, Ukrayna ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke lideri McCain’e taziye dileklerini resmi mecralarda duyurdu.