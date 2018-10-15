Son dakika! Trump: Türkiye’ye karşı hislerim değişti ama…

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson'ın serbest kalmasından sonra Türkiye'ye ilişkin kritik bir açıklama gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump, Rahip Brunson’ın serbest kalmasının ardından merak edilen Türkiye’ye ilişkin yaptırımlarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Donald Trump, “Türkiye ile bir anlaşma yapmadık. Türkiye ile ilgili bugün iki gün öncesine göre çok daha farklı hissediyorum. Türkiye’ye karşı çok daha iyi hissediyorum, iki gün önce bu böyle değildi” ifadelerini kullandı.

Trump şu an Türkiye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili bir adım atılmadığını vurguladı.

Reuters

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