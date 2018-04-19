Trump’ın başı dertte… Playboy modeli için kritik gelişme

ABD Başkanı Donald Trump ile 2006'da 10 ay süren bir ilişki yaşadığını öne süren eski Playboy modeli Karen McDougal, geçen ay başlattığı yasal süreç sonrası artık Amerikan medya kuruluşu AMI ile imzaladığı anlaşmaya taraf değil. McDougal, anlaşmayı, medyaya konuşmasını engelleyen bir "tuzak" olarak nitelendirmişti.

Karen McDougal, ABD’de Başkanlık seçimleri öncesi AMI ile yaşadıklarını özel haber olarak yayımlamaları için 150 bin dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Eski Playboy modeli McDougal, haberin yayımlanmaması üzerine, kendisine medyaya konuşmaması için bir “tuzak kurulduğunu” öne sürmüştü.

McDougal, Trump ile 10 ay süren bir ilişki yaşadığını ve Trump’ın kendisine seks karşılığında para vermeye çalıştığını öne sürmüştü. Trump’ın eşi Melania’dan da özür dileyen McDougal, “Bana yapılmasını istemezdim” ifadelerini kullanmıştı.

Geri ödemeyecek

Tarafların uzlaşması sonucu, McDougal kendi hikayesinin tüm haklarına sahip olacak. AMI’ın ödediği 150 bin doları da geri vermeyecek. Ancak eğer McDougal önümüzdeki yıl hikayesini başka bir kuruluşa satar ya da haklarını verirse, kârının 75 bin dolarını AMI’ye devretmek zorunda kalacak.