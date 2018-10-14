Trump’tan şaşırtan itiraf: Ses kaydını dinlemedik

Suudi Arabistan-Türkiye-ABD ekseninde ciddi bir kriz yaratan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili dün ilginç bir detay dikkat çekti... Önceki gün ABD'ye dönen rahip Andrew Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensupları Kaşıkçı muammasıyla ilgili olarak gündeme gelen ses kaydını sorunca, Trump böyle bir kayıttan haberi olmadığını söyledi ve kameraların önünde bunu Dışişleri Bakanı Pompeo'ya sorarak teyit etti.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan çıkmamasının ardından yaşanan diplomatik gerilim devam ediyor… 2 yılı aşkın bir süredir tutuklu olan rahip Brunson’ı ABD’ye dönmesinin ardından Beyaz Saray’da ağırlayan Trump, Cemal Kaşıkçı hakkında da açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, son günlerde gündeme gelen Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ana dair ses kayıtlarıyla ilgili konuştu. Gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye’nin elinde olduğu iddia edilen ses ve görüntü kayıtları hakkında ilk kez konuşan Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, “Sen bunları izledin mi” diye sordu. Pompeo’nun “Hayır” yanıtının ardından sözüne devam eden Trump, “Henüz görmedik ama görmek istiyoruz. Yakın zamanda bunu izleyeceğiz” açıklamasını yaptı. Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ile de bugün görüşebileceğini dile getirirken, bölgenin Davos’u olarak da bilinen ekonomi zirvesine katılıp katılmama kararının henüz netleşmediğini açıkladı.

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