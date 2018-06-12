Türkiye futbolda zirveye çıktı… Araştırma sonuçları şaşırttı

Nielsen Sports isimli araştırma şirketi tarafından Dünya Kupası öncesinde yapılan küresel araştırma ülkelerin futbol ile olan ilişkilerini merkeze aldı. Araştırmada futbol ülkesi olarak bilinen Brezilya'da aslında halkın çok az bir kesiminin futbolla ilgilendiği ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de nüfusun yüzde 75'i futbolla ilgili olduğunu söyledi.

Futbolla yatıp futbolla kalktığımız, gündemin bir futbol maçıyla bile tamamen değiştiği artık bir araştırma ile kanıtlandı… Araştırma şirketi Nielsen’in spor odaklı incelemelerle bilinen uzantısı Nielsen Sports, 30 ülkeyi kapsayan geniş çaplı araştırmasında ülkelerin futbol ile olan ilgilerini bir araya getirdi.

Araştırmada ülkelerin futbolla olan ilişkileri mercek altına alınırken katılımcılara, “Futbolla ilgili olup olmadıklarına” dair sorular soruldu. Araştırmada futbol ile yatıp kalktığı tahmin edilen ve böyle bir inanışın olduğu Brezilya’nın aslında futbolla çok da ilgilenmediği ortaya çıktı. Araştırmada Brezilyalıların sadece %72’si futbol ile ilgilendiğini söylerken araştırmanın zirvesinde Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. %80 oranla birinci olan Birleşik Arap Emirlikleri’ni Tayland %78 oranla takip etti. Sıralamada Türkiye, Şili ve Portekiz %75’lik oranla 3’üncü sırada yer aldı.